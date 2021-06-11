Азербайджанские гимнастки выступили в финале чемпионата Европы

В болгарской Варне продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике с участием азербайджанских спортсменок.

Сегодня состоялся финал в многоборье, в который пробились две наши гимнастки – Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В результате по итогам четырех упражнений они заняли соответственно 16-е и 17-е места. Зохра набрала 93,250 балла, а Арзу – 92,500.

Отметим, что для Арзу Джалиловой это был первый финал на взрослых чемпионатах Европы.

Чемпионкой Европы стала россиянка Арина Аверина.

В эти минуты проходят соревнования групповых команд, где Азербайджан представляет пятерка в составе Зейнаб Гумматовой, Нармины Самедовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан. Групповички разыгрывают медали в многоборье.