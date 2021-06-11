Ильхам Алиев задался вопросом: так Армения хочет мира или войны?

«Подписанное 10 ноября прошлого года Заявление — это не просто заявление о прекращении огня, как это хотели бы представить некоторые страны. Это гораздо больший документ, чем перемирие, потому что здесь четко указано, как будут развиваться события в будущем, как они будут продолжаться». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая верительные грамоты новоназначенных послов-нерезидентов Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегия, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства.

Глава государства подчеркнул, что этот документ обеспечивает открытие коммуникаций, обеспечение миротворческих операций, он является заявлением о будущем сотрудничестве в регионе.

«Поэтому это не документ о прекращении огня, как некоторые хотели бы представить. Это основа для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, наши публичные заявления о готовности начать переговоры по мирному соглашению с Арменией остаются без ответа со стороны правительства этой страны. Правительство Армении игнорирует наше предложение о начале переговоров по делимитации государственной границы с Арменией, поддержанное крупными международными сторонами. Мы не можем этого понять. Если Армения хочет мира, то и нам нужен мирный договор. Если Армения хочет войны, она получит тот же результат, что и осенью прошлого года. Если Армения хочет мира, они должны начать с нами переговоры о делимитации. Если они этого не сделают, они пожалеют об этом. Таким образом, мы готовы к новому этапу развития на Кавказе, мы готовы к миру, и мы это демонстрируем. Уверен, что во время ваших будущих визитов в Азербайджан вы увидите, что наши слова, заявления и подпись имеют одинаковую ценность», - подчеркнул президент Азербайджана.