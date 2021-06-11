В последние дни число инфицированных коронавирусом нового типа (COVID-19) в нашей стране снижается день ото дня, значительно ускорился процесс вакцинации. Об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Азербайджана Тейяр Эйвазов, сообщает haqqin.az.

По его словам, в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Азербайджане обнадеживает.

«Мы видим это по количеству инфицированных. Если посмотреть на статистику заражения в разных странах мира, то можно увидеть, что в Азербайджане число заражений составляет около 100 человек в день, а иногда это и вовсе двузначные цифры. Это говорит о том, что процесс находится под контролем. Учитывая это, Оперативный штаб при Кабинете министров две недели назад принял решение о смягчении ряда ограничений. Если положительный процесс продолжится, будет введено смягчение других ограничений, и мы сможем вернуться к нормальной жизни в ближайшее время», - сказал главный инфекционист Минздрава.