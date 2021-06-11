Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией в составе представителей политических, общественных кругов, исследовательских центров и СМИ Великобритании, сообщает МИД.

В ходе встречи Байрамов рассказал о захватнической политике Армении, ее последствиях и незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении десятилетий, масштабных разрушениях и армянских военных провокациях.

Говоря о постконфликтной фазе и текущей ситуации в регионе, министр кратко проинформировал гостей о ситуации в освобожденных районах Азербайджана, минной угрозе и ее последствиях, текущих восстановительных и строительных работах, о планах будущего развития.

После этого глава МИД ответил на вопросы гостей.

В заключение встречи членам британской делегации в дар была преподнесена книга «Карабах до и после оккупации», изданная Фондом Гейдара Алиева.