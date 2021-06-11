Ильхам Алиев снова победил: Армения выдала Азербайджану карту минных полей сенсационные подробности, срочно в номер
Правительство Армении предоставило правительству Азербайджана карту минных полей, расположенных в Агдамском районе. Взамен на грузино-армянской границе Азербайджан передал Армении содержащихся в Баку 15 армянских солдат, задержанных после окончания второй карабахской войны в результате успешной спецоперации азербайджанских подразделений в Гадрутском районе. Отметим, что после первичных следственных мероприятий стало известно, что переданные правительствую Армении военнослужащие непричастны к военным преступлениям, совершенным на территории Азербайджана.
Карты минных полей содержат информацию о местонахождении 100 тысяч противотанковых и противопехотных мин на территории Агдамского района.
После завершения военных действий минные поля на освобожденных территориях оставались непреодолимым препятствием для скорейшего возрождения низменного Карабаха, в первую очередь жемчужины Карабаха – города Агдам. Почти весь регион нижнего Карабаха за 30 лет был превращен оккупационной администрацией Армении в руины и одновременно укрепрайон с системой заградительных сооружений. К тому же минные поля превратились в негласное чудовищное оружие поствоенной эпохи. И это оружие продолжало убивать азербайджанцев. Последними жертвами стали наши выполнявшие свои профессиональные обязанности коллеги - двое азербайджанских журналистов, погибших в Кельбаджаре.
Армения встретила в штыки естественное и справедливое требование правительства Азербайджана, требовавшего безукоризненного исполнения Трехстороннего мирного соглашения. А мирный договор обязывал Армению не только включиться в мирную жизнь, но и приложить всемерные усилия для ее возрождения в регионе. Армения до последнего отрицала факты наличия минных карт и тотального минирования территорий, которые 30 лет удерживала под военным контролем. А в последние дни Армения, захлебнувшись в угаре реваншистских и ура-патриотических настроений, путем совершения перманентных диверсий и военных стычек на условной границе из последних сил пыталась вызвать Азербайджан на ответные действия.
Однако блестящее политическое и дипломатическое мастерство президента Ильхама Алиева позволило азербайджанскому правительству преодолеть последний бастион сопротивления армянского реваншизма. Правительству Армении не оставили другого пути, как предоставить карты заминированных полей.
Выдача минных карт Азербайджану была осуществлена при посреднической миссии Госдепа США и Евросоюза.