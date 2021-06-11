Правительство Армении предоставило правительству Азербайджана карту минных полей, расположенных в Агдамском районе. Взамен на грузино-армянской границе Азербайджан передал Армении содержащихся в Баку 15 армянских солдат, задержанных после окончания второй карабах ской войны в результате успешной спецоперации азербайджанских подразделений в Гадрутском районе. Отметим, что после первичных следственных мероприятий стало известно, что переданные правительствую Армении военнослужащие непричастны к военным преступлениям, совершенным на территории Азербайджана.

После завершения военных действий минные поля на освобожденных территориях оставались непреодолимым препятствием для скорейшего возрождения низменного Карабаха, в первую очередь жемчужины Карабаха – города Агдам. Почти весь регион нижнего Карабаха за 30 лет был превращен оккупационной администрацией Армении в руины и одновременно укрепрайон с системой заградительных сооружений. К тому же минные поля превратились в негласное чудовищное оружие поствоенной эпохи. И это оружие продолжало убивать азербайджанцев. Последними жертвами стали наши выполнявшие свои профессиональные обязанности коллеги - двое азербайджанских журналистов, погибших в Кельбаджаре.

Армения встретила в штыки естественное и справедливое требование правительства Азербайджана, требовавшего безукоризненного исполнения Трехстороннего мирного соглашения. А мирный договор обязывал Армению не только включиться в мирную жизнь, но и приложить всемерные усилия для ее возрождения в регионе. Армения до последнего отрицала факты наличия минных карт и тотального минирования территорий, которые 30 лет удерживала под военным контролем. А в последние дни Армения, захлебнувшись в угаре реваншистских и ура-патриотических настроений, путем совершения перманентных диверсий и военных стычек на условной границе из последних сил пыталась вызвать Азербайджан на ответные действия.