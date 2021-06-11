12 июня 2021 года Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.

Как сообщает haqqin.az, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян выложил на своей странице в Facebook фотографию освобожденных армян, которых минутами ранее азербайджанская сторона передала Армении в обмен на карту минных полей в Агдамском районе.