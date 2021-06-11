Швейцарские фанаты скандируют «Азербайджан, Азербайджан!» Видео
В соцсетях появилось видео, снятое в ходе сегодняшнего матча Евро-2020 в Баку между сборными Уэльса и Швейцарии (1:1).
На нем швейцарские болельщики, посетившие Бакинский Олимпийский стадион, скандируют «Азербайджан, Азербайджан!».
Всего, по данным УЕФА, на стадионе было 8782 зрителя. Напомним, из-за пандемийных ограничений наша арена может принять примерно 30 тысяч болельщиков. В предстоящих матчах сборной Турции с Уэльсом и Швейцарией болельщиков ожидается гораздо больше.