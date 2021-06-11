Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным

Саммит Путина и Байдена будет включать рабочую сессию и ещё одну встречу в менее крупном формате.

Представитель Белого дома отметил, что конференция в таком формате будет "наиболее подходящей".

Представитель Белого дома сообщил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию, передает агентство Блумберг.

В Белом доме решили не проводить совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Путина из-за неудачного опыта Дональда Трампа на саммите в 2018 году, пишет газета New York Times.

По данным помощников Байдена, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но представители из американской администрации "помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки".

На предыдущем саммите Россия — США в 2018 году Трамп, бывший тогда главой государства, поставил под сомнение результаты расследования американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США 2016 года и таким образом "дал Путину возможность распространить ложь". Это вызвало бурную реакцию среди политических кругов Соединенных Штатов. По словам сенатора Джона Маккейна, это было "одно из самых позорных выступлений американского президента" на его памяти.

Как пишет New York Times, решение об отдельной пресс-конференции Байдена призвано "лишить российского лидера международной платформы, подобной той, которая у него была на саммите в Хельсинки в 2018 году".