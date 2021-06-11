Как стало известно haqqin.az из дипломатических источников, армянский и.о. премьер-министра Н.Пашинян в ответ на упреки представителя Госдепа США (в свете гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре) в отказе Армении содействовать первому этапу деэскалации, предложил Вашингтону и Брюсселю выступить с посреднической миссией на переговорах с Баку. Представители Госдепа США на встрече с политическим руководством Азербайджана передали послание Пашиняна. В Баку, конечно же, удивились очередной метаморфозе армянской власти, но не стали возражать выраженной через американцев готовности Пашиняна обнародовать карты минных полей Агдамского района. Позже азербайджанские дипломаты известили Вашингтон о решении Баку вернуть 15 армянских военнослужащих, не совершавших военных преступлений в Карабах е. Конечно же, Баку, учитывая международную напряженность и противоречивость позиций США и России по многим вопросам современной геополитики, оповестил посредника и гаранта Трехстороннего соглашения об инициативе армянского правительства.

Трудно понять мотивы Пашиняна, который накануне судьбоносных парламентских выборов судорожно меняет посреднические каналы. К тому же возникает весьма существенный вопрос – почему же заместитель армянского премьера на переговорах в Москве отклонял неоднократные требования и просьбы представителей Азербайджана и России о предоставлении в распоряжение Баку карты минных полей? И почему решил выдать основную карту – заминированного Агдамского района именно через Вашингтон и Брюссель? Станет ли Пашинян в случае победы над Кочаряном настаивать на изменении формата переговоров и подготовке Большого Мирного соглашения при посредничестве США и Евросоюза? И как к этому отнесутся в Москве?

В Баку накопилось множество вопросов, ответы на которые станут известны после 20 июня.

Тем не менее приходится констатировать, что после войны Азербайджан и Армения заключили второе историческое соглашение. Обнародованная армянскими властями карта минных полей в Агдамском районе – еще один дипломатический прорыв и крупный политический успех Ильхама Алиева. Ведь речь идет не столько о спасенном времени, сколько о спасенных человеческих жизнях. Можно представить себе масштаб трагических событий – один из крупнейших азербайджанских районов за четверть столетия превратили в безграничное минное поле. 100 тысяч противотанковых и пехотных мин поражают воображение возможной жуткой картиной десятков тысяч трагедий в семьях карабахцев, которые спешат на землю своих предков. Где им была уготована смерть! Усеянная этими роковыми адскими устройствами земля откладывала великое возвращение на годы, а может быть, и на десятилетия, ибо без возвращения карабахцев азербайджанская победа превратилась бы лишь в ритуальное политическое и военное достижение, огражденное колючей проволокой.