Как сообщили haqqin.az в пресс-службе парламента, на встрече спикер азербайджанского парламента отметила, что отношения Азербайджана и Соединённого Королевства имеют историческую и стратегическую важность. По её словам, сегодня между Азербайджаном и Соединённым Королевством существуют дружественные отношения и стратегическое партнёрство. Британское правительство поддерживает позицию Азербайджанской Республики по принципиальным вопросам, включая вопрос территориальной целостности Азербайджана как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Подчеркнув затем успешное развитие двусторонних экономических связей, спикер Сахиба Гафарова особо указала на высокий уровень взаимодействия в энергетическом секторе.

12 июня председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с прибывшей в Азербайджан делегацией под руководством бывшего члена британского парламента и бывшего замминистра Шахида Малика.

По ее словам, имеются также прочные отношения межу законодательными органами Азербайджана и Великобритании – отношения, которые отражаются положительно на двустороннем и многостороннем сотрудничестве между парламентами. В обеих парламентах действуют группы дружбы.

Информируя гостей о выдающейся победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, г-жа председатель отметила, что 2020-й год вошёл в историю страны как один из наиважнейших, ведь в выигранной в этом году войне Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, восстановил собственную территориальную целостность и самостоятельно исполнил четыре резолюции Совета Безопасности ООН касательно бывшего конфликта. Подписанное 10-го ноября 2020-го года Трёхстороннее заявление породило новые реалии в регионе, став, в то же самое время, гарантией поддержания стабильности и возврата сотен тысяч вынужденных азербайджанских переселенцев в родные дома. Освободив свои земли, Азербайджан устранил основное препятствие для устойчивого развития Кавказского региона в условиях безопасности. Что до сегодняшнего дня, то азербайджанская сторона уже перешла к новому этапу – этапу восстановления и перестройки.

Поблагодарив за искренний приём, члены британской делегации выразили удовлетворение посещением Азербайджана и развитием страны, свидетелем которого они стали.

В делегацию входят бывший член британского парламента и бывший заместитель министра Шахид Малик, политический аналитик Курейши Шахид, основатель и редактор издания T-Vine Озерим Ипек, видеожурналист Эдуард Кроуфорд, журналист Эдуард Роу и исследователь Николас Рейнолдс.

На встрече также принимали участие руководитель Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям Азербайджан - Великобритания Джаваншир Фейзиев, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Таир Тагизаде.