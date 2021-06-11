Евро-2020: футболист сборной Дании был на грани смерти Матч остановлен; видео; обновлено 21:52
Матч Дания – Финляндия перенесен на завтра. Игра возобновится в 13:00 по бакинскому времени.
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Кристиан Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировано, сообщает УЕФА.
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В ходе матча Евро-2020 между футбольными сборными Дании и Финляндии, который проходит в эти минуты в Копенгагене, случилась ужасная неприятность с футболистом Кристианом Эриксеном.
За несколько минут до перерыва датчанин потерял сознание. Медицинская бригада долго пыталась помочь футболисту, а на глазах игроков и болельщиков появились слезы.
Чуть позже Эриксена унесли на носилках в окружении датских футболистов.
Матч может быть отложен.
Повтор момента с Эриксеном.— Миха Якубенко (@yakubenko_m) June 12, 2021
🔞 Не для слабонервных!!! 🔞#ЕВРО2020 #EURO2020 #ДанияФинляндия pic.twitter.com/2Ng0GDcYjR