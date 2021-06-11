В ходе матча Евро-2020 между футбольными сборными Дании и Финляндии, который проходит в эти минуты в Копенгагене, случилась ужасная неприятность с футболистом Кристианом Эриксеном.

Кристиан Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировано, сообщает УЕФА.

Матч Дания – Финляндия перенесен на завтра. Игра возобновится в 13:00 по бакинскому времени.

За несколько минут до перерыва датчанин потерял сознание. Медицинская бригада долго пыталась помочь футболисту, а на глазах игроков и болельщиков появились слезы.

Чуть позже Эриксена унесли на носилках в окружении датских футболистов.

Матч может быть отложен.