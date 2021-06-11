Пашинян подтвердил информацию haqqin.az: переговоры с Баку велись через США

Если армянская сторона готова к сотрудничеству, США подключатся к процессу. И Пашинян выразил такую готовность.

И.о. премьера Армении Никол Пашинян на митинге в Гаваре сообщил, что во время встречи с и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филиппом Рикером последний рассказал о поручении госсекретаря США Энтони Блинкена добиться прорыва по вопросу пленных, сообщают армянские СМИ.

«Благодаря усилиям премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, наших грузинских братьев, партнеров из Евросоюза пленные по Красному мосту въехали из Азербайджана в Грузию, а через КПП Баграташен - в Армению», - заявил Пашинян.

Он также призвал родных вернувшихся военнослужащих не устраивать ажиотаж, позволить им пройти медобследование, после чего будет организована их встреча.

Напомним, что некоторое время назад главный редактор haqqin.az Эйнулла Фатуллаев выступил с редакционной статьей «Пашинян скрытно от Москвы через Вашингтон отправил Азербайджану месседж», в которой со ссылкой на дипломатические источники сообщил о сепаратном пакте Пашиняна с США, заключенным в обход главного посредника и гаранта Трехстороннего заявления – России.