Террористы ПКК обстреляли больницу в Африне: 13 убитых фото
По меньшей мере 13 мирных жителей погибли, многие получили ранения в результате обстрелов со стороны членов террористической организации ПКК центра сирийского города Африн и местной больницы. Об этом в субботу сообщило Министерство национальной обороны Турции.
1⃣Terör örgütü PKK/YPG, insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirdi. Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. pic.twitter.com/NyFhlcwEay— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2021
"Террористы, базирующиеся в районе Тель-Рифат, обстреляли центр города Африн и больницу Шифа из артиллерийских орудий. В результате нападения 13 мирных жителей были убиты, многие получили ранения", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.
Как уточняет Анатолийское агентство, в ходе нападения пострадали не менее 27 человек.