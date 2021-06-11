Полет в космос с богатейшим человеком мира продан за 28 миллионов долларов

Место на космическом корабле New Shepard для полета в космос с богатейшим человеком мира Джеффом Безосом и его братом было продано на аукционе за 28 миллионов долларов, об этом сообщила в своем аккаунте в Twitter созданная миллиардером космическая компания Blue Origin.

Имя победителя будет объявлено позднее, также станет известно, кто окажется четвертым членом экипажа. По информации компании, участие в розыгрыше приняли 7,6 тысяч человек из 159 стран.

Полет Безоса в космос состоится 20 июля. Миллиардер назвал это «величайшим приключением с моим лучшим другом» и добавил, что мечтал о космическом путешествии с пяти лет.