Глава ВОЗ прокомментировал «лабораторное» происхождение коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прокомментировал сообщения об искусственном, лабораторном происхождении коронавируса, сообщает Daily Mail.

«Я думаю, что эти люди должны узнать, откуда возник этот вирус. Они этого заслуживают. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем мы могли предотвратить повторение пандемии», — заявил Гебрейесус на саммите лидеров стран G7.

Глава ВОЗ отметил, что Китай не смог предоставить достаточного количества данных по происхождению SARS-CoV-2, при этом в этой информации не было «прозрачности и сотрудничества».

«Были трудности с обменом данными, особенно необработанными, мы надеемся, что на следующем этапе кооперация будет лучше», — резюмировал Гебрейесус.