Сегодня 15 армянских военнопленных вернулись на родину. Процесс проходил при посредничестве властей США и Грузии, за что правительство Республики Армения благодарит администрацию президента США и правительство Грузии. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что возвращение всех армянских военных имеет приоритетное значение для правительства Армении.

«Мы подтверждаем приверженность армянской стороны при содействии всех международных партнеров продолжить гуманитарный процесс и реализацию конструктивных шагов", - отметила М.Геворкян.