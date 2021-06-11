НАТО может выступить против развертывания в Европе ядерных ракет

Члены НАТО в преддверии саммита РФ-США могут выступить против развертывания альянсом в Европе ядерных ракет наземного базирования, сообщает издание Defense News со ссылкой на источники.

"Союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе", - пишет издание, которое ссылается на двух неназванных чиновников - одного американского и одного европейского.

По словам источников, такой пункт содержится в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня.

Согласно Defense News, эта мера рассматривается как способ снизить напряженность в отношениях с Россией и подготовить почву для диалога по вопросам контроля над вооружениями в преддверии саммита РФ - США 16 июня в Женеве.