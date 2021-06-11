Россия развернула корабли в Тихом океане

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России завершили развертывание для учений. На них будет отрабатываться управление разнородной группировкой сил при значительном удалении от мест базирования. Об этом сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов, его слова цитирует ТАСС.

Основу группировки составляют корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Из мест базирования они преодолели четыре тысячи километров. Флагманским стал корабль «Маршал Крылов».

«К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения», — сообщили в Министерстве обороны. Также в учениях задействовано порядка 20 летательных аппаратов. Учения проходят под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.