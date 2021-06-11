Число работающих детей в мире превысило 160 млн

За последние четыре года число работающих детей и подростков во всем мире увеличилось на 8,4 миллиона и составило 160 миллионов. До этого на протяжении 20 лет из года в год масштабы детского труда сокращались. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Авторы документа опасаются, что из-за пандемии еще больше мальчиков и девочек будут вынуждены бросать учебу и трудиться для того, чтобы выжить.

По данным МОТ, в период с 2000 по 2016 год число работающих детей в мире сократилось на 94 миллиона. Но тенденции последних четырех лет могут обратить эти достижения вспять.

Авторы доклада сообщают, что половину всех 160 млн несовершеннолетних трудящихся составляют дети в возрасте от 5 до 11 лет. К тому же примерно 79 миллионов мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 17 лет трудятся в опасных для их здоровья и жизни условиях – на шахтах, фермах и плантациях, им нередко приходится иметь дело с опасными механизмами и ядовитыми испарениями, передает Анадолу.

Число детей, занятых на работе, создающий риск для здоровья, выросло с 2016 года на 6,5 млн.

По мнению экспертов МОТ, экономические потрясения и закрытие школ в связи с COVID-19 обернутся тем, что дети будут работать больше и в худших условиях.