В первом случае, при победе Пашиняна, Армению ждет углубление неконтролируемой ситуации, дальнейшее нарушение работы государственных структур, что быстро приведет к новому взрыву и новым потерям. Во втором случае, при победе Кочаряна, попытка восстановить старую систему до 2018 года, которая немного медленнее, но снова приведет к новому взрыву и новым потерям. В одном случае (если воспроизвести Пашиняна) процесс займет месяцы, в другом случае (если Кочарян придет к власти) - то же самое произойдет через 1–1,5 года.

В следующее воскресенье в Армении пройдут досрочные парламентские выборы. В своей авторской статье главный редактор популярной армянской газеты "Аравот", а в прошлом глава пресс-службы президента Левона Тер-Петросяна Арам Абрамян пишет, что из этих выборов у Армении есть два выхода.

«Как этого можно избежать? Предлагается идея технократического, неполитического правительства: это действительно может быть выходом из нашей ситуации с точки зрения успокоения страстей. Но, к сожалению, это непрактично. Поэтому Пашинян и Кочарян не удосуживаются отдавать власть кому-либо. Их мучают, чтобы править и использовать эту силу для уничтожения друг друга. С лидерами с такими намерениями добиться стабильности невозможно. Но никакая другая политическая сила, кроме этих двоих, не имеет шансов прийти к власти», - говорится в статье.

Арам Абрамян отмечает, что суть политики Пашиняна, если охарактеризовать одним словом, заключается в скандале. Действующий премьер-министр — искусный скандалист, в этой ситуации он чувствует себя рыбой в воде, потому что это создает возможность “встряхнуть”, “указать им свое место” (совершенно неважно кому). Из-за своего характера он испортил отношения с бюрократией, дипломатами, интеллигенцией, армией, духовенством, партиями и даже частью своей команды. Результаты этой политики у всех на глазах.

В то же время, если описать политический портрет Кочаряна одним словом, это было бы слово “репрессии”. Во время своего правления второй президент старался всех держать в кулаке, “регулируя” все по своим представлениям, в том числе кому, когда и сколько “платить”. Скинхеды олигархов тоже жестко пинали людей ногами. Неправильное приветствие президента могло иметь смертельные последствия.

По мнению автора, восстановить эту систему практически невозможно. Будет сопротивление со стороны той же бюрократии и интеллигенции, а также со стороны десятков тысяч других граждан. Так что, в случае обоих возможных результатов выборов, следует настроиться на турбулентное состояние хотя бы на несколько месяцев.