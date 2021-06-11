Али Асадов поздравил Мишустина

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по случаю государственного праздника – Дня России.

Как сообщает Кабинет министров Азербайджана, в письме с удовлетворением отмечается высокий уровень стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Также выражается готовность к продолжению тесной и конструктивной работы по правительственной линии для успешной реализации всего спектра задач, стоящих на повестке двусторонних отношений.