Александр Караваев, автор haqqin.az 12:21

Наблюдение за официальными формами президентских контактов - перепиской, поздравлениями и обращениями друг к другу - иногда говорит больше об идеологии двусторонних отношений, чем встречи чиновников министерского уровня и база подписанных документов. Более чем протокол и политес Интонации, полунамеки и оттенки личных обращений бывают важнее для понимания вектора движения, чем текущая повестка. Кроме того, эти послания часто наговариваются самими лидерами либо готовятся сотрудниками из их аппарата, получающими четкие и конкретные инструкции от первого лица. В этом плане они как раз более точно ставят температуру отношений, чем бумаги отдельных ведомств, МИД и тем более адресные публикации в СМИ, которые скорее могут отражать интересы групп власти и бизнеса, нежели непосредственно спускаться от аппарата президента.

Давайте проанализируем этот пласт российско-азербайджанского диалога. Послания в честь главных национальных праздников - Дня Республики в Азербайджане 28 мая и Дня России 12 июня - занимают уже традиционное место в переписке Путина и Алиева. От года к году их содержание меняется, но тональность солидарности остаётся неизменной. По сути это наши общие праздники, по факту того, что мы "по-семейному" поздравляем друг друга. Это обоюдная оценка роли и значения в гамме международных отношений каждой из наших стран, но и некое подтверждение движения к "общему целому". Причем, эти даты, с исторической точки зрения, оказываются более значимыми для национальных элит, чем, например, другой наглядный пример "общей солидарности" - День Победы 9 мая. Дни рождения наших государств - это нынешняя точка отсчёта, конкретная запись в "свидетельстве о рождении", с которого более непосредственный спрос, нежели уходящие события советской истории. Летом 1990 года руководство РСФСР во главе с Борисом Ельциным провозгласило себя независимым от СССР. Тогда это был очень серьезный шаг и с точки зрения правового поля Союза, и с точки зрения нарождающейся политики будущего СНГ, символизировавший отказ от "жестокого и сурового наследия" советской системы, показавшей себя, в том числе, в событиях 20 Января того же года в Баку. Это был отказ и отталкивание от репрессивного облика социалистической машины. Хотя де-факто реальная независимость наступила лишь более года спустя, 21 августа 1991 года, когда в результате ГКЧП Советский Союз начал стремительно разваливаться по частям и к концу того же года канул в Лету. Сейчас, когда мы можем более хладнокровно оценивать наследие общего советского дома, понимаем, что общие ценности, которые играют объединяющую роль и сегодня, нужно сохранить как ценности настоящего и будущего единого пространства. Мы не можем избежать конфликтов или как минимум их признаков в многомиллионном мире постсоветского пространства. Взять хотя бы историю с выстрелом новосибирского полицейского. Но мы должны сохранять приверженность устойчивости основополагающим принципам общего дома. Что, собственно, и делают наши президенты.

Алиев никогда не опирался на исторические аргументы колониального расширения Российской империи в попытке разыграть карту "обиды за целый народ". Хотя, как мы видим, такая мода, прямо скажем, не без оснований прокатилась по всему постсоветскому пространству. Наличие толики мудрости, не обвинять в своих национальных бедах Советский Союз или современную Россию уже достижение по нынешним меркам. Но в случае Алиева понятно, что он куда глубже ряда своих коллег видит частные судьбы за общим, конкретных людей за народами, индивидуальные трагедии и победы, боли и радости – за карикатурными обобщающими представлениями. В этом один из моментов их совпадения с Путиным - через конкретные проекты, индивидуальные судьбы выстраивается общее пространство. В этом его идейная формула, возникающая на месте прежней идеологической доктрины. Алиев пишет: "...азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие будут и далее эффективно развиваться и углубляться, наполняясь новым содержанием, на благо наших народов и стран, во имя обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе". Это прямым образом отражается в том, что происходит в Кремле каждый год 12 июня - вручение государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства. Прошло 30 лет с момента нашего разбега по своим домам, но общее наследие по-прежнему даёт о себе знать. В 1999 году Государственную премию России получил выдающийся азербайджанец, практикующий хирург-онколог, исследователь с мировым именем Мамед Алиев, более 16 лет возглавлявший отдел общей онкологии НИИ клинической онкологии НМИЦ. В 2009 году по его инициативе создана Восточно-Европейская группа по изучению сарком (East-European Sarcoma Group), объединившая специалистов в России и странах СНГ. Вот конкретный пример нашего общего дома и единого наследия. В этом году Государственную премию получает дагестанский композитор Мурат Кажлаев. Можно сказать, он привел кавказские мелодии в советскую эстраду и джаз. Величина в музыке, близкая уровню Фикрета Амирова. В этом году Кажлаев отмечает 90-летие, родился в Баку, в 1955 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию под руководством легендарного Бориса Зейдмана, который в свою очередь оказал значительное влияние на советскую школу академической музыки Узбекистана. Наглядные примеры того, как богатейшее наследие создавалось поколениями наших предков. Этот фундамент нашей общей материальной культуры и науки позволяет сближать векторы нашего общего движения вперёд. Именно этот фундамент позволяет быстро создавать неожиданные форматы административного управления постконфликтным восстановлением, каким стала комиссия трех вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. Трудно себе представить подобную комбинацию с какой-либо другой страной, как не Россией.