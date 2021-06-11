Синоптики обещают теплый понедельник

Обнародован прогноз погоды на завтра. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 14 июня в Баку и на Апшеронском полуострове будет в основном без осадков.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит ночью 20-23, днем 28-30 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Апшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 21-22 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 22-23 градуса тепла.