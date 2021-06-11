Врачи предупреждают: вакцинированным нельзя загорать

Дерматологи считают, что состояние кожи человека, перенесшего коронавирус или вакцинированного от этой болезни, требует того, чтобы ее защищать от прямых лучей солнца.

Итальянские врачи, наблюдающие за теми, кто вакцинировался от COVID-19, недавно пришли к выводу, что им надо осторожнее относиться к солнечным ваннам под ярким летним небом. По их мнению, кожа этих людей может быть слабее прежнего и подвержена опасному воздействию ультрафиолета. На экспертов ссылается в своей публикации газета Il Messaggero.

В этом году, который в Италии называют еще годом вакцинации, проводится кампания профилактики рака кожи, ее активно популяризует дерматологическая клиника Idi в Риме. В рамках кампании распространяется также информация в связи с еще окончательно не побежденной пандемией.

Специалисты говорят о том, что люди, переболевшие коронавирусом или же прошедшие вакцинацию, должны подождать несколько недель, прежде чем выбраться на пляж и лечь под солнечные лучи для загара. Причем делать все надо постепенно, непременно используя кремы от загара, подчеркивают врачи.

Как заметил дерматолог Лука Фаниа, заражение коронавирусом может проявиться и на коже — чаще всего в виде так называемой крапивницы, сыпи, напоминающей корь или оспу, а также состояния, похожего на признаки обморожения.

- Даже после вакцинации могут проявиться признаки заболевания кожи, - говорит доктор Фаниа. Потому это лето должно стать особенным для желающих загорать, а кожа как можно более защищена от воздействия солнечных лучей.

Как сообщал haqqin.az, в Евросоюзе открываются курорты, восстанавливается пассажиропоток, поживает туризм.

Потому здесь вводится так называемый «зеленый сертификат», то есть документ о том, что его обладатель переболел коронавирусом или вакцинирован двумя дозами, или же одной, эффективной без повтора.

Этот документ поможет европейцам путешествовать без сдачи тестов и необходимости изолироваться по возвращении домой. Решено, что он будет доступен как в электронном, так и бумажном виде, а действие его рассчитано на срок от 14 до 365 дней с момента получения последней дозы вакцины.

Несомненно, падение уровня заболеваемости Covid-19 вселяет надежды на восстановление бизнеса, подъем экономики. Такие признаки оптимизма — нелишний фактор не только в улучшении самочувствия человека, но и в прагматических сферах его деятельности. А с загаром можно повременить.