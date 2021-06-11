Врачи предупреждают: вакцинированным нельзя загорать
Итальянские врачи, наблюдающие за теми, кто вакцинировался от COVID-19, недавно пришли к выводу, что им надо осторожнее относиться к солнечным ваннам под ярким летним небом. По их мнению, кожа этих людей может быть слабее прежнего и подвержена опасному воздействию ультрафиолета. На экспертов ссылается в своей публикации газета Il Messaggero.
Дерматологи считают, что состояние кожи человека, перенесшего коронавирус или вакцинированного от этой болезни, требует того, чтобы ее защищать от прямых лучей солнца.
В этом году, который в Италии называют еще годом вакцинации, проводится кампания профилактики рака кожи, ее активно популяризует дерматологическая клиника Idi в Риме. В рамках кампании распространяется также информация в связи с еще окончательно не побежденной пандемией.
Специалисты говорят о том, что люди, переболевшие коронавирусом или же прошедшие вакцинацию, должны подождать несколько недель, прежде чем выбраться на пляж и лечь под солнечные лучи для загара. Причем делать все надо постепенно, непременно используя кремы от загара, подчеркивают врачи.
Как заметил дерматолог Лука Фаниа, заражение коронавирусом может проявиться и на коже — чаще всего в виде так называемой крапивницы, сыпи, напоминающей корь или оспу, а также состояния, похожего на признаки обморожения.
- Даже после вакцинации могут проявиться признаки заболевания кожи, - говорит доктор Фаниа. Потому это лето должно стать особенным для желающих загорать, а кожа как можно более защищена от воздействия солнечных лучей.
Как сообщал haqqin.az, в Евросоюзе открываются курорты, восстанавливается пассажиропоток, поживает туризм.
Потому здесь вводится так называемый «зеленый сертификат», то есть документ о том, что его обладатель переболел коронавирусом или вакцинирован двумя дозами, или же одной, эффективной без повтора.
Этот документ поможет европейцам путешествовать без сдачи тестов и необходимости изолироваться по возвращении домой. Решено, что он будет доступен как в электронном, так и бумажном виде, а действие его рассчитано на срок от 14 до 365 дней с момента получения последней дозы вакцины.
Несомненно, падение уровня заболеваемости Covid-19 вселяет надежды на восстановление бизнеса, подъем экономики. Такие признаки оптимизма — нелишний фактор не только в улучшении самочувствия человека, но и в прагматических сферах его деятельности. А с загаром можно повременить.