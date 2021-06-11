О том, как региональные и международные процессы могут отразиться на установлении мира в Карабах е, haqqin.az беседовал с политологом, главой ИА «Туран» Мехманом Алиевым.

В ближайшие месяцы состоятся события, которые способны повлиять на ситуацию в конфликте между Азербайджаном и Арменией. Во многом будущее развитие наших стран и народов зависит от исхода предстоящих парламентских выборов в Армении. К тому же, многообещающая встреча мировых лидеров – президентов США и России может повлиять на процесс формирования механизма разрешения региональных конфликтов.

- На границе Азербайджана с Арменией сохраняется напряженность. И стороны все еще не могут прийти к общему знаменателю по началу процесса делимитации. Каким образом стороны могут выйти из создавшегося тупика?

- В настоящее время осуществляется процесс восстановления административных границ между бывшими Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Эти границы во время Советского Союза были административными, но после обретения независимости и демонтажа империи стали считаться государственными границами Азербайджана и Армении. Однако из-за первой Карабахской войны вопрос утверждения межгосударственных границ остался открытым. Армяне, воспользовавшись оккупацией азербайджанских территорий, заселили наши приграничные земли, использовали их в сельскохозяйственных и иных целях. После поражения Армении в 44-дневной войне Азербайджан стал восстанавливать свои границы. Заселивших азербайджанские территории армян выдворили. Чему, кстати, армяне практически не воспротивились, зная, что это объективный процесс. То есть на сегодня происходит восстановление административных границ, принадлежность которых Азербайджану не оспаривается.

Ну а в том, что этот процесс порой сопровождается столкновениями, нет ничего удивительного. У нас с Арменией 1007 км границы. До второй Карабахской войны наши юго-западные границы были под оккупацией, а проходящие через Дашкесан, Кедабек, Товуз, Агстафу и Газах западные границы с обеих сторон находились под контролем вооруженных сил двух стран. И там постоянно происходили стычки, обстрелы, захваты заложников, снайперские перестрелки, порой даже локальные боевые действия. Так что вооруженные пограничные инциденты всегда происходили. Просто сейчас этот процесс переместился на освобожденные территории, где установилась граница.

Однако есть еще одна причина столкновений на границе. Это напряженная внутриполитическая ситуация в Армении. В преддверии внеочередных парламентских выборов в таких провокациях заинтересованы некоторые армянские политические круги. Обратите внимание, в первые месяцы, когда Азербайджан восстанавливал свои административные границы, в Армении никаких возражений не было. Не было никаких попыток силового противодействия. К примеру, вполне мирно прошло установление границы в Зангиланском районе, на месте золоторудного месторождения в Кельбаджаре, где армянские военные спокойно отошли на положенное расстояние. Но с приближением выборов ситуация изменилась, и определенные реваншистские круги в Армении стали провоцировать конфликты и нагнетать ситуацию. Никол Пашинян и его окружение вполне сдержанно реагирует на ситуацию на границе с Азербайджаном. Больше всего спекулируют этим прокочаряновские силы. Для сторонников Кочаряна - Саргсяна напряженность и столкновения на границе - часть предвыборной кампании. Они даже пытались каким-то боком привлечь к событиям в Зангезуре ОДКБ. Но им дали понять, что эта организация в вопросе установления границ вообще-то не участвует.

Так что главный фактор напряженности на проходящей по освобожденным территориям границе - это выборы в Армении. Поэтому никакого значительного обострения, начала новой войны ожидать не следует. Азербайджану это не нужно, а Армения просто не готова к еще одной войне.

- Недавно возобновились переговоры на уровне вице-премьеров в рамках трехсторонних переговоров в Москве. Можно ли ожидать в ближайшее время прорыва в вопросе осуществления «Зангезурского коридора», предусмотренного Трехсторонним соглашением?

- Встречи и переговоры на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и РФ продолжаются. Во время визита в Нахчыван Ильхам Алиев сообщил, что в НАР и материковом Азербайджане идут работы по строительству транспортного коридора через Армению. Это была демонстрация того, что с азербайджанской стороны этот пункт соглашения выполняется. Думаю, в вопросе коридора проблем нет, тем более что российская сторона уже разрабатывает свой проект транспортировки грузов через этот коридор. Известно, что безопасность Зангезурского коридора будет контролироваться пограничной службой ФСБ России. В данном вопросе Армения взяла паузу, которая связана с внеочередными парламентскими выборами. Мы же видели, как в ходе предвыборной борьбы звучали призывы не допустить строительства железной дороги через Зангезурский коридор, требования увязать этот вопрос с освобождением армянских пленных в Баку и др. В любом случае, армянская сторона взяла тайм-аут на время выборов, а российская и азербайджанская стороны работают в заданном режиме.

- Насколько реальна победа Роберта Кочаряна на внеочередных парламентских выборах в Армении? В предвыборном агитационном листе его партии «Республика» наличествует обещание «вернуть многое из того, что было потеряно»…

- Даже в самый трагический для Армении момент, когда Ереван капитулировал во второй Карабахской войне, когда некоторые обвиняли Никола Пашиняна в поражении в войне, армянский электорат поддержал премьер-министра и его политическую линию. Уже тогда были понятны настроения в армянском обществе. Сегодня, когда активизировался электорат, появился интерес к выборам, рейтинг Пашиняна вновь стал расти. Это свидетельствует и о том, что большинство в Армении настроено на достижение прочного и долгосрочного мира в регионе и установление нормальных отношений с Азербайджаном. Общественное настроение не в пользу Кочаряна и других персон, которые погрязли в коррупции, создали условия, приведшие к поражению в войне. В такой ситуации победа Кочаряна выглядит нереальной. Армянская оппозиция не в состоянии консолидироваться и что-то предложить армянской общественности. Единственный шанс Кочаряна прийти к власти - это путч. Но и он у карабахского клана вряд ли получится. Поэтому-то через своих сторонников в армии они и создают провокации на границе с Азербайджаном, добиваются психоза в обществе. Но очевидно, что такая тактика заработать политический капитал и популярность не срабатывает.

У меня нет сомнений в том, что Пашинян выиграет на парламентских выборах 20 июня, и после этого переговорный процесс и достижение мира пойдет быстрыми темпами. Очень скоро будет заключено большое мирное соглашение по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. К этому готовы как стороны конфликта, так и посредники.

Я смотрел интервью Кочаряна российским телеканалам. Он очень неуверенно и слабо выглядел. Его ответы совершенно некомпетентны, и армянское общество еще раз убедилось, что Кочарян не тот политик, который сегодня нужен Армении.

- Тем не менее некоторые эксперты считают, что у Кочаряна есть шанс как у пророссийской альтернативы прозападному Пашиняну…

- Никол Пашинян не является прозападным политиком. Такого рода заявления звучат в Ереване с расчетом повлиять на позицию России. Оппоненты Пашиняна хотят создать у Москвы враждебное отношение к нему, убедить в необходимости его устранения. В принципе, и эта тактика не работает. Дело в том, что в разгар и после боевых действий в прошлом году Москва поддержала Пашиняна. Кремль ничего такого для его смещения не предпринимал. Путин четко говорил, что намерен работать с именно с ним и часто выступал в его защиту. Геополитический выбор Пашиняна - это выбор армянского народа. Армянский лидер имеет вотум доверия от населения, которое прекрасно знает, каким геополитическим курсом поведет страну Пашинян. И он действует в рамках этого вотума доверия. Кстати, попытка представить его прозападным политиком - это глубокая ошибка и некомпетентность Кочаряна, который не может оценить настроения большинства армянских избирателей. В действиях Пашиняна нет ничего такого, что бы говорило о его прозападности.

- На встрече Байдена и Путина в июле будут, кроме прочего, обсуждаться региональные конфликты. Стоит ли и нам чего-то ждать?

- В первую очередь Байден и Путин будут обсуждать ситуацию с ограничением разного рода вооружения. В последнее время с новой силой возобновляется гонка вооружений, создается гиперзвуковое оружие, новые носители ядерного оружия и др. То есть страны выходят на новый уровень развития вооружений. Лидируют, безусловно, США, у которых несравнимо больше возможностей. Но РФ и Китай пытаются не отставать и создают свои системы. И теперь надо решить, как быть с теми соглашениями об ограничении вооружений, которые заключены в прошлом. То есть вопрос международной безопасности выходит на передний план. Что касается региональных конфликтов - Украины, Беларуси, Карабаха, то они наверняка тоже в повестке встречи, так как и у РФ и у США там есть свои интересы. Но сначала, скорей всего, затронут возможность доступа западного капитала к российским, прежде всего сибирским природным ресурсам. По всей видимости, этот вопрос стоит достаточно остро, потому что Путин по этому поводу сделал заявление, в котором объявил о категорическом отказе от такого проникновения. Похоже, это станет предметом торга на переговорах с Байденом. Хочу сказать, что тема конфликтов будет не самой важной. Думаю, что на встрече будут утверждены ранее согласованные решения или же дано добро на какие договоренности и проекты. То есть, возможно, определенные намерения будут намечены и в отношении региональных конфликтов.

- Во время прошлогодней войны президент США Дональд Трамп разочаровал армянскую диаспору, проигнорировав призывы выступить в защиту Армении. По сути, американский президент с пониманием отнесся к наступлению азербайджанской армии и разгрому армянских войск. Если отбросить общие слова, то его позицию в отношении Азербайджана можно обозначить примерно так: «Уж поставьте побыстрее точку, ребята!..» Станет ли и Байден придерживаться той же политики?

- Скорее всего, это президент Трамп продолжал политику вице-президента Байдена. Когда в 2016 году Байден занимал эту должность при администрации Барака Обамы, азербайджанская армия успешно провела апрельскую войну. Именно после встречи Ильхама Алиева с тогдашним вице-президентом на ядерном саммите в Вашингтоне в 2016 году (очень содержательная, кстати, была встреча) произошла апрельская война. Это стало месседжем Армении, чтобы Ереван принял компромиссное решение по карабахскому урегулированию: освободил оккупированные азербайджанские земли и начал переговоры об урегулировании конфликта. Апрельская война стала предупреждением в рамках политики США по карабахскому конфликту. Уже при Трампе эта политика получила свое развитие в виде большой 44-дневной войны. Кстати, Байден, будучи кандидатом президенты, не раз упоминал в своих заявлениях необходимость возврата оккупированных азербайджанских территорий. Тем самым он вызвал недовольство среди армянской диаспоры, которая, так же как и общественность Армении, была категорически против освобождения захваченных земель.

Вспомните, после апрельской войны на повестку дня вышел проект подготовки азербайджанского и армянского народов к миру. Эта была попытка прозондировать общественное мнение сторон конфликта. Выяснить готовность к компромиссам и миру. В рамках этого проекта было проведено немало встреч, и мне приходилось участвовать в этом процессе. Могу с уверенностью сказать, что азербайджанское общество было готово к компромиссам, а армянская общественность, напротив, настроена бескомпромиссно – только независимость Нагорного Карабаха, только суверенитет в обмен на возврат части захваченных территорий. Со стороны Армении это была абсолютная и жесткая непреклонность. Вот эта конфронтационная позиция армянской стороны и подвела организаторов такого рода встреч к мысли, что тут таблетками ничего не решить, нужен хирург. Так и получилось в ноябре прошлого года.