Азербайджанская федерация фехтования в инвалидных колясках при поддержке АФФА организовала поход своих спортсменов, ветеранов первой Карабах ской войны, апрельской войны 2016 года и Отечественной войны, а также членов семей шехидов на первый матч футбольного Евро-2020 в Баку, в котором играли сборные Уэльса и Швейцарии (1:1).

2 июня Азербайджанская федерация фехтования в инвалидных колясках при поддержке Главного управления молодежи и спорта города Баку, Министерства образования и Министерства обороны организовала поездку 40 иностранных студентов, представляющих 31 страну и обучающихся в 16 учебных заведениях Азербайджана, в освобожденные Физули и Джебраил, где они увидели мост Худаферин.

Это далеко не первая подобная инициатива Азербайджанской федерации фехтования в инвалидных колясках. В ходе Отечественной войны Федерация была в контакте со своими коллегами из зарубежных стран, информируя их об истории конфликта в Нагорном Карабах е и препятствуя распространению дезинформации об Азербайджане. Во время войны и после нее представители Федерации проводили встречи с ветеранами, членами семей шехидов, которым оказывалась социально-психологическая и моральная помощь. А начиная с мая совместно с Исполнительной властью пяти районов Баку (Хазарский, Сураханский, Сабунчинский, Хатаинский и Бинагадинский) стартовал процесс привлечения наших ветеранов к спорту. Им был вручен инвентарь для занятий фехтованием. Ведется работа по привлечению ветеранов из других районов.

Азербайджанская федерация фехтования в инвалидных колясках создана в январе 2017 года. Первым президентом Федерации был Асеф Меликов, который сейчас является главным тренером паралимпийской сборной и первым вице-президентом организации. Действующий президент Федерации – Нубар Меликова, врач-логопед, мастер спорта по фехтованию, судья международной категории.

За эти четыре года в ряды Федерации были привлечены более 100 ветеранов и молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Организуются внутренние соревнования, а также поездки наших спортсменов на международные турниры.

Основы фехтования на колясках были заложены в 1780 году французским доктором Тиссо, который рассказал об этом в своей книге. В 1895 году другой француз, Селестин Леконт, усовершенствовал эти теории и доказал, что фехтование на колясках может избавить от 15 различных болезней.

Как вид спорта фехтование на колясках начало культивироваться с 1952 года. В 1960 году оно вошло в программу Паралимпийских игр. В Азербайджане этот вид спорта начал развиваться с 2012 года при активном участии Асефа Меликова – бывшего офицера правоохранительных органов, участника первой Карабахской войны. Его первыми учениками были подорвавшийся на мине в 1995 году и потерявший ногу Галиб Алиев, а также получивший военное образование в Турции Кямал Мамедов.