Киев надеется на скорое принятие Украины в НАТО

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что страны НАТО как можно скорее придут к согласию относительно присоединения Киева к Североатлантическому альянсу.

"Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и сейчас нам необходима помощь", - заявил он в интервью, которое римская газета la Repubblica опубликовала в воскресенье.

По словам Ермака, страна имплементировала требуемые стандарты "в большей степени, чем некоторые нынешние члены" НАТО.

"И мы проводим реформы во всех областях, но следует также учитывать происходящее, а именно недавнюю эскалацию конфликта в Донбассе и недавнюю концентрацию российских войск вдоль границы. Украина является форпостом демократического мира вдоль этой границы. Поэтому мы ожидаем конкретных и активных действий со стороны альянса", - сказал Ермак.