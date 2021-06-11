Тофик Мусаев уступил в Токио японскому бразильцу

Сегодня в Токио проходит вечер смешанных единоборств (ММА) Rizin 28, в котором приняли участие два азербайджанских бойца.

Тофик Мусаев в бою за титул чемпиона в легком весе (70 кг) дрался с японским бразильцем Роберто Сатоши Де Соузой. Уже в начале боя сопернику удался удушающий прием, в результате чего поединок был остановлен.

Это был 22-й бой Тофика Мусаева в его профессиональной карьере. На счету 31-летнего спортсмена 18 побед и 4 поражения. Для Роберто Сатоши Де Соузы, которому также 31 год, это 12-я победа при одном поражении.

Также на Rizin 28 дрался Вугар Кярямов. Он весьма спорным решением судей уступил японцу Ютаке Саито.