Групповая команда Азербайджана выступила в первом отдельном финале на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

Призовые места у Израиля, Болгарии и Италии.

В финале с тремя обручами и двумя парами булав команда Азербайджана заняла 4-е место с результатом 41,750 балла.

В финале с пятью мячами наша пятерка в составе Зейнаб Гумматовой, Нармины Самедовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан заняла 6-е место с результатом 43,700 балла.

Победила Болгария, на 2-м месте Россия, на 3-м – Израиль.

В эти минуты идет финал с тремя обручами и двумя парами булав. Азербайджан здесь также представлен.