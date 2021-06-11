Команда Азербайджана заняла 4-е место в финале чемпионата Европы обновлено 15:37
В финале с тремя обручами и двумя парами булав команда Азербайджана заняла 4-е место с результатом 41,750 балла.
Призовые места у Израиля, Болгарии и Италии.
* * * 14:50
Групповая команда Азербайджана выступила в первом отдельном финале на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.
В финале с пятью мячами наша пятерка в составе Зейнаб Гумматовой, Нармины Самедовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан заняла 6-е место с результатом 43,700 балла.
Победила Болгария, на 2-м месте Россия, на 3-м – Израиль.
В эти минуты идет финал с тремя обручами и двумя парами булав. Азербайджан здесь также представлен.