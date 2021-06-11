Глава ВОЗ: Лидеры G7 обговорили вероятную утечку COVID-19
Продолжающаяся в Корнуолле (Великобритания) встреча в верхах лидеров мировых держав по формуле G7 привлекает внимание медиа всего мира. Первый такого рода саммит в период пандемии — событие, от которого зависят многие пути развития событий в мире.
Как стало известно haqqin.az, лидеры обсуждали и разные варианты появления коронавируса, в том числе и версию об утечке из лаборатории в китайском городе Ухань.
Они пришли к согласию в том, чтобы давить на Китай, с целью получить больше информации на эту тему. Так сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он присоединился к «большой семерке» в субботу, где во время саммита обсуждались важные вопросы, в том числе борьба с коронавирусом и помощь беднейшим странам в получении вакцин.
После разговора с руководителями мировых держав Т.А.Гебрейесус рассказал журналистам, что тема вспышки пандемии была ими также затронута. Обращая внимание на то, что 3,8 миллиона человек в мире умерли от коронавируса, он сказал:
«Это очень трагично, и думаю, что из уважения, которое заслуживает память этих людей, нужно узнать тайну происхождения этого вируса, чтобы можно было предотвратить повторение подобной ситуации».
Руководитель ВОЗ подтвердил, что организация готовится ко второй фазе расследования дела об источнике Covid-19, и отметил, что требуется «прозрачность и сотрудничество» со стороны Китая в этом вопросе.
«Мы считаем, что все гипотезы должны быть открыты и мы должны приступить ко второй фазе, чтобы действительно узнать происхождение вируса», - сказал руководитель ВОЗ.
Как сообщал haqqin.az, президент США Джо Байден в мае приказал сотрудникам разведки удвоить усилия с целью исследования источников пандемии коронавируса, в том числе теории происхождения его из лаборатории в Ухане.
Шеф Всемирной организации здравоохранения поставил перед лидерами G7 задачу вакцинировать 70 процентов населения Земли еще до следующего их саммита в Германии.
Хозяин нынешнего саммита британский премьер Борис Джонсон еще перед этой встречей в верхах призвал остальных лидеров, чтобы они помогли вакцинировать население Земли до конца будущего года, в том числе посредством поставок не менее 1 миллиарда доз.
Соединенные Штаты уже обязались закупить 500 миллионов доз вакцины Pfizer для беднейших стран, а Великобритания решила приобрести для этих целей как минимум 100 миллионов доз в течение будущего года.
Однако руководитель ВОЗ призвал лидеров к поставке большего количества вакцин в течение короткого времени.
«Во всем мире много стран стоят перед лицом внезапного роста случаев коронавируса, и они противостоят этому, не имея вакцин. Мы участвуем в гонке за жизни, и это несправедливая гонка, а большинство стран опоздало к линии старта», - сказал Т.А. Гебрейесус.
«Проблема, которую я поставил перед лидерами G7, такова: чтобы закончить пандемию, нашей целью должно быть вакцинирование как минимум 70 процентов мировой популяции людей до момента нового саммита G7 в Германии в будущем году. Это можно сделать при поддержке G7 и G20. Чтобы это удалось, нужно 11 миллиардов доз. С удовлетворением мы принимаем щедрое заявление лидеров G7 о безвозмездном даре вакцин. Однако нам нужно их больше, и как можно быстрее», - подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.
Так или иначе, пока эксперты и разведка ищут источник происхождения коронавируса, пандемия отступает не везде.
Только что стало известно, что во французском городе Страсбург обнаружен очаг индийского штамма Covid-19 под названием Delta. Это значит, что до конца пандемии все еще неблизко.