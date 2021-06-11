Глава ВОЗ: Лидеры G7 обговорили вероятную утечку COVID-19

Отдел международной информации 15:19

Продолжающаяся в Корнуолле (Великобритания) встреча в верхах лидеров мировых держав по формуле G7 привлекает внимание медиа всего мира. Первый такого рода саммит в период пандемии — событие, от которого зависят многие пути развития событий в мире. Как стало известно haqqin.az, лидеры обсуждали и разные варианты появления коронавируса, в том числе и версию об утечке из лаборатории в китайском городе Ухань.

Они пришли к согласию в том, чтобы давить на Китай, с целью получить больше информации на эту тему. Так сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он присоединился к «большой семерке» в субботу, где во время саммита обсуждались важные вопросы, в том числе борьба с коронавирусом и помощь беднейшим странам в получении вакцин. После разговора с руководителями мировых держав Т.А.Гебрейесус рассказал журналистам, что тема вспышки пандемии была ими также затронута. Обращая внимание на то, что 3,8 миллиона человек в мире умерли от коронавируса, он сказал: «Это очень трагично, и думаю, что из уважения, которое заслуживает память этих людей, нужно узнать тайну происхождения этого вируса, чтобы можно было предотвратить повторение подобной ситуации». Руководитель ВОЗ подтвердил, что организация готовится ко второй фазе расследования дела об источнике Covid-19, и отметил, что требуется «прозрачность и сотрудничество» со стороны Китая в этом вопросе. «Мы считаем, что все гипотезы должны быть открыты и мы должны приступить ко второй фазе, чтобы действительно узнать происхождение вируса», - сказал руководитель ВОЗ. Как сообщал haqqin.az, президент США Джо Байден в мае приказал сотрудникам разведки удвоить усилия с целью исследования источников пандемии коронавируса, в том числе теории происхождения его из лаборатории в Ухане.