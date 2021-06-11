Трамп возмутился «дружбой» Макрона и Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился «дружбой» французского и американского лидеров Эммануэля Макрона и Джо Байдена. Об этом пишет газета Le Figaro.

Политику не понравилось, что президент Франции высоко оценил встречу с коллегой из Соединенных Штатов на саммите стран G7. «Хорошо, когда среди нас есть такой президент США, который очень хочет сотрудничать», — цитирует газета Макрона.

В ответ экс-президент издал коммюнике, где выступил с обличительной речью против стран Европы: по его мнению, они только «использовали» США, и потому сам Трамп был неудобным политиком для региона.

«Макрон, равно как и многие его предшественники во Франции, да и во всей Европе, обманывали США, причем в крупных масштабах. С нами несправедливо обращались, заключая торговые соглашения на кошмарных условиях. Хотя именно мы платили, чтобы обеспечивать безопасность Европы», — написал Трамп.