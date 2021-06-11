Эрдоган о своем предстоящем визите в Шушу

«После саммита НАТО я совершу визит в Азербайджан». Об этом сегодня на пресс-конференции перед поездкой в Брюссель заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что турецко-азербайджанское братство является основой для мира и благополучия в регионе: «Одержав историческую победу в Карабахе, Азербайджан положил конец 30-летней оккупации. Эта победа заложила основу для стабильного мира в регионе».

Эрдоган подчеркнул, что нежелательно, чтобы в Армении препятствовали этому миру из-за внутриполитических интересов, и напомнил о том, что 10 декабря прошлого года присутствовал на Параде победы в Баку, став свидетелем справедливого успеха Азербайджана: «На этот раз я совершу поездку на земли, на которых была одержана Победа. Мы вместе с моим братом Ильхамом Алиевым поедем в Шушу, где выросли личности, являющиеся историческими и для тюркского мира. А 16 июня я вместе с моим братом Ильхамом Алиевым посмотрю игру сборной Турции в Баку».