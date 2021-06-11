Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:01

В Германии отклонен законопроект об «оружейном эмбарго в отношении Турции». Проект закона был вынесен на голосование Левой и Зеленой партиями. Законопроект, рассмотренный поздно ночью 12 июня, был отклонен голосами депутатов от ХДС/ХСС, Социал-демократической и Свободной демократической партии. Совершенно не случайно депутат от Христианско-демократической партии Клаус-Петер Вильш назвал этот, с позволения сказать, законопроект «показушным». И прения вокруг него – это столкновение идеологии леваков, зацикленных на «демократических ценностях», с национальными интересами как Германии, так и германского капитала.

Немецкие леваки потянулись к интимному, к прибыли, получаемой финансово-промышленными кругами от германо-турецкого сотрудничества – и получили по рукам. Что уже становится тенденцией для Европы, поскольку чуть ранее примерно аналогичным образом поступили в Польше. И нет сомнений в том, что список стран Евросоюза - членов протурецкого лобби, будет расти и дальше. Впрочем, справедливости ради следует заметить, что даже случись невероятное, и законопроект бы прошел – для Анкары это стало бы булавочным уколом. Документ еще писался – а турецкий оборонно-промышленный комплекс совершил новый рывок: Темель Котиль, генеральный директор TUSAŞ, объявил, что детали для первого отечественного истребителя пятого поколения будут готовы в 2022 году. При этом двигатель отечественного самолета планируется протестировать до 18 марта 2023 года. И кстати, если первоначально планировалось, что этот двигатель будет зарубежным, то сейчас удалось интегрировать отечественный TRMotor. И еще – в рамках работ над истребителем количество инженеров, работающих в TUSAŞ, будет увеличено ровно в три раза – с одной тысячи до трех.

То есть турецкий оборонно-промышленный комплекс за несколько лет активизировался в последние годы как в достижении независимости от внешнего рынка, так и в области поставок своего оружия на внешний рынок. Так, в 2020 г. семь турецких компаний были включены в список 100 крупнейших оборонных компаний мира. За первые пять месяцев 2021 года экспорт обороной отрасли Турции вырос на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А к 2023 году Анкара планирует объем экспортных вооружений в размере 10,2 миллиарда долларов. Крупнейшими покупателями продукции турецкого ВПК являются (контракты на сумму свыше 1 миллиарда долларов) Азербайджан ($260,8 миллиона) и Объединённые Арабские Эмираты ($200,2 миллиона). К слову, за пять месяцев 2021 г. экспорт в Азербайджан увеличился на 139,0%, а в ОАЭ – на 21%.