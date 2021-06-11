В Иране заявили, что никуда не торопятся, но и не теряют времени

Иран не спешит заключать сделку, окончательное соглашение по итогам венских переговоров по возобновлению ядерной сделки 2015 года должно соответствовать критериям и принципам Тегерана. Об этом заявил журналистам главный переговорщик Ирана на венских переговорах, замминистра иностранных дел Аббас Аракчи, выступая по итогам шестого раунда переговоров.

Аракчи подчеркнул, что его команда стремится достичь «хорошего и подходящего соглашения» для ИРИ. «Мы никуда не торопимся и не теряем времени в этом процессе», - отметил он.