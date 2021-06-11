В Иране заявили, что никуда не торопятся, но и не теряют времени
Иран не спешит заключать сделку, окончательное соглашение по итогам венских переговоров по возобновлению ядерной сделки 2015 года должно соответствовать критериям и принципам Тегерана. Об этом заявил журналистам главный переговорщик Ирана на венских переговорах, замминистра иностранных дел Аббас Аракчи, выступая по итогам шестого раунда переговоров.
Аракчи подчеркнул, что его команда стремится достичь «хорошего и подходящего соглашения» для ИРИ. «Мы никуда не торопимся и не теряем времени в этом процессе», - отметил он.
«Важно то, чтобы любое соглашение соответствовало критериям и принципам Исламской Республики Иран», - подчеркнул Аракчи.
«Пришло время другим сторонам принять решение. Мы уже приняли трудные решения и остались в СВПД. Мы готовы продолжить переговоры до тех пор, пока они (другие стороны) не придут к решению», - заявил он.
Касаясь нового раунда переговоров, заместитель министра Ирана сказал, что заседания на уровне экспертов начались сразу после заседания Совместной комиссии СВПД. Аракчи добавил, что переговоры будут продолжаться в течение следующих дней, пока стороны не придут к выводу и не получат «почти полное видение окончательного соглашения».