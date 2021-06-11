В Баку 12-летний мальчик утонул в озере

В Ясамальском районе города Баку 12-летний мальчик утонул в озере. Как сообщает АПА, тело мальчика, утонувшего в озере недалеко от Ясамальского парка, было извлечено из воды и отправлено в морг.