Ягуб Гахраманлы служил санитарным инструктором, сержантом медицинской службы в минометной батарее воинской части N. Он проявил мужество в боях на Суговушанском, Агдеринском направлениях. Младший сержант героически сражался с врагом, держа в одной руке оружие, а другой оказывал раненым солдатам первую медицинскую помощь. Ягуб Гахраманлы был ранен в тот момент, когда он вытаскивал с поля боя раненого солдата.

Ягуб Гахраманлы через социальные сети обратился в ПО «Азеригаз» с просьбой создать проход под газовой трубой в его двор. Просьба ветерана войны была выполнена в кратчайшие сроки.

Отметим также, что через социальную сеть Facebook поступают многочисленные обращения как на страницу объединения, так и на страницу генерального директора Руслана Алиева. Они систематизированы, исследованы и направлены в первую очередь в соответствующие структуры по вопросам газоснабжения ветеранов, шехидов и малообеспеченных семей.