Талибы требуют, Анкара игнорирует горячая тема
Представитель талибов Сухайль Шахин заявил, что Турция должна вывести из Афганистана войска в рамках сделки с США по выводу иностранных войск из этой страны.
Заявление последовало в аккурат после поступления информации о том, что Анкара будет обеспечивать безопасность Кабульского аэропорта. И сразу же встал вопрос о том, чего в этом заявлении больше – пиара или же реальных намерений Талибана? Ответ однозначен: заявление Сухайля Шахина – чистейшей воды пропагандистская акция, которую Анкара попросту проигнорирует.
Нужно просто прочесть то, что говорил представитель талибов полностью. Сказав, что «Турция была частью НАТО в течение последних 20 лет, поэтому они должны уйти из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года», - Шахин, похоже, сам испугался своей отваги. И тут же назвал Турцию «великой исламской страной», добавив, что «Талибан надеется на хорошие отношения с Анкарой, поскольку в будущем в стране будет установлено новое исламское правительство».
Это вполне в логике спикеров Талибана. С одной стороны, нужны громкие заявления и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию, подчеркивающие, что талибы не сомневаются в своей победе над Кабулом после ухода иностранного контингента. Вроде того, что было сделано на днях: «Люди, работавшие на иностранные силы в Афганистане, будут в безопасности, если они проявляют раскаяние. И им не нужно покидать разрушенную войной страну».
Но с другой – нужно говорить так, чтобы не «перегнуть палку», чтобы государства, на которые Талибан рассчитывает в деле реконструкции Афганистана – а Турция здесь в первой тройке, уступая лишь Китаю и Узбекистану - не восприняли талибов как экстремистов, с которыми нельзя договариваться.
Такая вот дилемма из серии «и на елку залезть, и не поцарапаться». Талибам это пока удается. Поскольку в тех столицах, которые плотно занимаются «афганским кейсом», давно уже научились разделять, что в словах Талибана – пропаганда, а что – реальные месседжи. По двум причинам. Во-первых, говорить о безоговорочной победе талибов после ухода иностранных войск – это слишком уж драматизировать ситуацию. Достаточно вспомнить, что в более худших условиях, после ухода советских войск из Афганистана, режим Наджибуллы продержался еще три года. А тогда моджахеды были более монолитны.
Во-вторых, Талибан уже не тот. Его идеологи, по выражению одного специалиста – «пламенные комсомольцы», те, кто вдохновлял на джихад против иноверцев, в большинстве своем выбиты еще несколько лет назад. А те из них, кто уцелел – особого влияния не имеют.
К власти в движении пришли другие люди, основная цель которых – замкнуть финансовые потоки страны на себя. Упрощенно говоря – сменить пещеры и полевые укрытия на респектабельные офисы, камуфляж и «разгрузки» на приличные и дорогие костюмы, быть принятыми в мировых финансовых и экономических кругах.
Тех, кто может им это гарантировать – талибы могут не любить, могут делать в их отношении самые громкие заявления. Но не тронут, потому что для талибов они – пропуск в «высший свет». Ну а об конкретных деталях будут договариваться интимно, шепотом, совсем в других местах, поскольку деньги шума не любят.