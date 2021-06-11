Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 18:41

Представитель талибов Сухайль Шахин заявил, что Турция должна вывести из Афганистана войска в рамках сделки с США по выводу иностранных войск из этой страны. Заявление последовало в аккурат после поступления информации о том, что Анкара будет обеспечивать безопасность Кабульского аэропорта. И сразу же встал вопрос о том, чего в этом заявлении больше – пиара или же реальных намерений Талибана? Ответ однозначен: заявление Сухайля Шахина – чистейшей воды пропагандистская акция, которую Анкара попросту проигнорирует.

Нужно просто прочесть то, что говорил представитель талибов полностью. Сказав, что «Турция была частью НАТО в течение последних 20 лет, поэтому они должны уйти из Афганистана на основании соглашения, которое мы подписали с США 29 февраля 2020 года», - Шахин, похоже, сам испугался своей отваги. И тут же назвал Турцию «великой исламской страной», добавив, что «Талибан надеется на хорошие отношения с Анкарой, поскольку в будущем в стране будет установлено новое исламское правительство». Это вполне в логике спикеров Талибана. С одной стороны, нужны громкие заявления и на внешнюю, и на внутреннюю аудиторию, подчеркивающие, что талибы не сомневаются в своей победе над Кабулом после ухода иностранного контингента. Вроде того, что было сделано на днях: «Люди, работавшие на иностранные силы в Афганистане, будут в безопасности, если они проявляют раскаяние. И им не нужно покидать разрушенную войной страну». Но с другой – нужно говорить так, чтобы не «перегнуть палку», чтобы государства, на которые Талибан рассчитывает в деле реконструкции Афганистана – а Турция здесь в первой тройке, уступая лишь Китаю и Узбекистану - не восприняли талибов как экстремистов, с которыми нельзя договариваться.