Евросоюз захотел покончить с пандемией коронавируса в 2022 году

Европейский союз (ЕС) намерен покончить с пандемией коронавируса в 2022 году. Об этом в беседе с журналистами после саммита стран «Большой семерки» (G7) рассказал источник в ЕС, сообщает РИА Новости.

«ЕС настаивал на необходимости ускорения доступа к вакцинам... Есть четкая цель — вакцинировать мировое население и покончить с пандемией в 2022 году», — сказал источник.

10 июня в ЕС отчитались о 100 миллионах привитых от коронавируса граждан. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сейчас Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) зарегистрировало четыре вакцины для использования в ЕС — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Эти же препараты получили одобрение ВОЗ.