Джонсон исключил лабораторное происхождение коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «это не похоже на то», чтобы коронавирус имел лабораторное происхождение. Соответствующее заявление политик сделал в ходе пресс-конференции на саммите Группы семи (G7), сообщает Sky News.

Британский премьер добавил, что «любой здравомыслящий человек должен относиться к этому непредвзято».

По словам Джонсона, участники G7 также сошлись во мнении, что Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) необходимо усиливать с тем, чтобы ее работа была более эффективной.