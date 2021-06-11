Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть границы России. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам депутата Госдумы, необходимо, чтобы границы России оставались закрытыми для свободного перемещения до тех пор, пока в мире не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

«Ведь эти открытия стоят жизни сотням и тысячам наших граждан», — написал Жириновский.

Также лидер ЛДПР заявил о том, что резкий всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве связан с несвоевременным закрытием границ с Индией, — по его мнению, в стране распространился индийский штамм инфекции.

«Врачи отмечают, что болезнь протекает тяжелее, больше случаев, которые не поддаются лечению», — добавил депутат.