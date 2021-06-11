По данным на 13 июня, в Азербайджане за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 182 пациента клиник выписаны после завершения лечения.

Скончавшихся за последние сутки нет.

Напомним, впервые с 12 октября 2020 года, отсутствие скончавшихся от сопутствующих заболеваний не оказалось в суточной статистике за 11 июня.

С конца февраля 2020 года, в Азербайджане выявлено в общей сложности 335 171 случай заражения коронавирусом, из этого числа 328 580 человек благополучно прошли лечение, 4953 пациента клиник скончались.

Лечение 1 775 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 3 622 499 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7389 - за минувшие сутки.