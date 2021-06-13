Нафтали Беннет стал премьер-министром Израиля

Новым премьер-министром Израиля стал глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. Об этом сообщает The Times of Israel.

Кнессет (парламент) утвердил новое правительство страны с перевесом в один голос. 60 депутатов проголосовали за новое правительство, против — 59, один депутат воздержался. Таким образом, Биньямина Нетаньяху отстранили от власти спустя 12 лет, подчеркивает издание.

В июне оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Нетаньяху. Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии «Новая надежда» Гидеоном Сааром.

Тогда же стало известно, что первым правительство на два года возглавит Нафтали Беннет. После этого на оставшийся до новых выборов двухлетний период пост займет Лапид.

Биньямин Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 2009 года. При этом в течение последних двух лет в стране продолжается кризис, связанный с невозможностью сформировать правительство.