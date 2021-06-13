Эрдоган разбивает конвенцию Монтрё? новая геополитика

Мамед Эфендиев, отдел экономики

После долгих обсуждений правительство Турции приняло решение о строительстве канала «Стамбул» в обход пролива Босфор. Церемония открытия строительства с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 26 июня закладкой первого камня в основу одного из шести мостов через новый канал, который призван стать новой судоходной артерией, соединяющей Черное и Мраморное моря.

Проект этот не новый, впервые Эрдоган анонсировал постройку «дублера» для Босфора десять лет назад — в апреле 2011 года, будучи еще премьер-министром. Заявленная цель — снизить нагрузку на пролив, через который ежегодно проходит 53 тыс судов. Новая транспортная артерия сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры грузоподъемностью до 300 тысяч тонн. Протяженность канала 51 км, ориентировочная стоимость - 10 млрд долларов. Завершить работы планировалось в 2023 году, к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики.

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За прошедшие годы проект подвергался невиданной критике внутри страны. Социологи утверждают, что против его реализации выступает около 80% жителей Стамбула. Мэр города Экрем Имамоглу жестко критикует строительство канала. Бьют в набат и экологи, которые пророчат катастрофу как Черному, так и Мраморному морю. Есть мнения, что под угрозой окажется водоснабжение Стамбула, который превратится фактически в остров, что повысит риски землетрясений для него. Особо опасно прозвучало открытое письмо более сотни отставных турецких адмиралов, раскритиковавших дискуссию о возможном пересмотре конвенции Монтре в связи со строительством канала «Стамбул».

Реакция турецкого лидера оказалась резкой. Он назвал подобные акции недопустимыми для страны, в истории которой были многочисленные военные перевороты. Вмешательство армии — пусть даже в лице бывших офицеров — в политические вопросы неприемлемо и не имеет ничего общего со свободой слова. Правоохранительные органы начали расследование в отношении авторов обращения, десять адмиралов были задержаны. А что касается намеков в адрес властей, что те готовятся к отказу от конвенции, устанавливающей свободный проход судов (некоторые ограничения есть для военных кораблей) через проливы Босфор и Дарданеллы, то Эрдоган был вполне откровенен. По его словам, сегодня у Турции нет намерения выходить из Монтре, но «если в будущем такой вопрос или необходимость возникнут, то ради лучших условий мы откроем данную тему, если сочтем нужным».

По Эрдогану, канал будет находиться под полным суверенитетом Турции, и на него не будет распространяться конвенция Монтре, а эксплуатироваться он будет на коммерческой основе.

Но возникают резонные вопросы об экономической составляющей проекта: какой смысл судам будет получать бюрократические согласования и платить туркам за использование канала, когда рядом находится свободный для прохода и бесплатный Босфор? И тут же возникают подозрения, связанные с политической подоплекой дела, тем более что турецкий лидер не скрывает своих масштабных устремлений.

Разберемся и мы в этой подоплеке. Коррупция и экология - излюбленные темы в западных кругах для торпедирования неугодных проектов в других странах. Ну а массовое выступление отставных адмиралов лишь подтверждает эту мысль и напоминает, что влияние Соединенных Штатов в турецкой армии крайне велико, во всяком случае, таким оно было до жесткой чистки, устроенной Эрдоганом после последней попытки военного переворота. И хотя пока идут попытки приписать Москве тревогу из-за строительства канала, на самом деле активно противодействуют ему США и Евросоюз.

Какую целью преследует "проект канала Стамбул"?

Если Россия и Турция между собой договорятся, задав новые правила использования проливов, от конвенции Монтре ничего не останется. И ладно, если это будет касаться исключительно гражданских кораблей — но ведь есть еще и военные. За примером далеко ходить не надо - недавнее соглашение по Каспийскому морю, в частности, зафиксировало положение о недопущении присутствия там вооруженных сил любых других стран вне Каспийского бассейна. Запрет или радикальное усиление ограничений для военных кораблей НАТО на проход через Босфор станет для американцев недопустимым развитием событий.

У России тоже есть повод для беспокойства. Правда, российские политологи считают, что этот вопрос их не задевает, и стараются демонстрировать нейтральное спокойствие. Но ведь она веками боролась за проливы. Для Москвы выход в Средиземное море через проливы – вопрос жизненной важности. Она просто не может позволить себя запереть в Черном море, а при необходимости прибегнет к любым мерам, чтобы не допустить этого.

Но Эрдоган прекрасно осознает сложившиеся реалии. Более того, именно тут может быть заложен план, на который ставит турецкий лидер. Любые прогнозы о желании Анкары выйти из конвенции Монтре упираются в вопрос о путях решения данной задачи. Но правдоподобного ответа никто не даст, кроме общих слов, что канал предоставит турецким властям повод поднять эту актуальную тему. Повод, может, и будет, но совершенно ясно, что у Анкары нет шансов на поддержку международного сообщества. Тем более учитывая ее натянутые отношения с Европой и Штатами, которые не могут скрыть своих опасений относительно угрожающего для их интересов развития событий.

Эрдоган невозмутим. «Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит», - говорит он в своем стиле. По его словам, реализация проекта повысит геостратегическую значимость турецкого мегаполиса. На правом и левом берегах новой искусственной водной артерии Турции будут построены два города, которые еще более украсят облик Стамбула. И какой политический аспект держит турецкий лидер в уме, все еще остается тайной.