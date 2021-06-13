Скандальное заявление немецкого политика: Сталин был прав Наш обзор
Вторая мировая война спустя более чем 80 лет после ее окончания продолжает оставаться для некоторых политиков камнем преткновения, если речь идет о причинах ее возникновения. Один из членов немецкого Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд недавно заявил, что решение Сталина о подписании пакта, известного как «Молотов-Риббентроп», было правильным. А Польша, по его словам, встала на пути для сдерживания Третьего рейха.
Эти слова политика прозвучали во время дебатов в парламенте Германии, посвященным 80-летию нападения Германии на Советский Союз.
А. Гауланд, осуждая нападение Гитлера на Советский Союз, одновременно утверждал, что у Сталина в 1939 году не было выхода и он должен был согласиться на союз с Третьим рейхом. И в этом была виновата… Польша.
- Длившиеся переговоры между Советским Союзом, Британской империей и Францией многократно приводили к одному и тому же: как организовать оборону от Гитлера без Польши, которая не хотела терпеть советских войск на своей территории, - утверждал немецкий правый политик.
Депутат с трибуны Бундестага уверял, что Сталин таким образом, заключая пакт с Гитлером, «купил» себе немного времени, чтобы вооружить свои войска перед приближающейся войной. По мнению политика, союз двух тоталитарных режимов был решением в русле «реальной политики и правильным для собственного выживания, последствия которого были страшными для Польши».
Как известно, пакт Молотова-Риббентропа был подписан 23 августа 1939 года. Союз двух тоталитарных систем привел к началу Второй мировой войны и приговорил половину Европы к десятилетиям страданий.
Секретные протоколы и их существование все время отрицались властями СССР, вплоть до перестройки, когда Горбачев решил их обнародовать.
Секретные протоколы к пакту гласили, что согласно договоренностям между Москвой и Берлином, Восточная Европа будет поделена на сферы влияния. Согласно пакту, войска Германии, входя в Польшу 1 сентября, а армия Советского Союза вторгается в Польшу 17 сентября 1939 года, нарушая таким образом, польско-советский пакт о ненападении.
Польские источники напоминают, что в результате этого вторжения с востока были совершены четыре волны репрессий и депортации поляков в Сибирь и Казахстан с территорий, захваченных СССР. Это нынешние Западная Украина и Западная Беларусь, бывшие до сентября 1939 года, согласно Рижскому договору от 1921 года, землями независимой Польской Республики.
По данным польских властей, советская власть вывезла оттуда в ссылку от 800 тысяч до 1 миллиона граждан Польши.
Нынешний жест руководителя Беларуси Александра Лукашенко об установлении дня 17 сентября в качестве «дня национального единства» - резкий вызов для польского государства.
Реакция Варшавы пока что ожидается.