Отдел международной информации и политики 13 июня 2021, 23:23

Вторая мировая война спустя более чем 80 лет после ее окончания продолжает оставаться для некоторых политиков камнем преткновения, если речь идет о причинах ее возникновения. Один из членов немецкого Бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд недавно заявил, что решение Сталина о подписании пакта, известного как «Молотов-Риббентроп», было правильным. А Польша, по его словам, встала на пути для сдерживания Третьего рейха. Эти слова политика прозвучали во время дебатов в парламенте Германии, посвященным 80-летию нападения Германии на Советский Союз.

А. Гауланд, осуждая нападение Гитлера на Советский Союз, одновременно утверждал, что у Сталина в 1939 году не было выхода и он должен был согласиться на союз с Третьим рейхом. И в этом была виновата… Польша. - Длившиеся переговоры между Советским Союзом, Британской империей и Францией многократно приводили к одному и тому же: как организовать оборону от Гитлера без Польши, которая не хотела терпеть советских войск на своей территории, - утверждал немецкий правый политик. Депутат с трибуны Бундестага уверял, что Сталин таким образом, заключая пакт с Гитлером, «купил» себе немного времени, чтобы вооружить свои войска перед приближающейся войной. По мнению политика, союз двух тоталитарных режимов был решением в русле «реальной политики и правильным для собственного выживания, последствия которого были страшными для Польши». Как известно, пакт Молотова-Риббентропа был подписан 23 августа 1939 года. Союз двух тоталитарных систем привел к началу Второй мировой войны и приговорил половину Европы к десятилетиям страданий.