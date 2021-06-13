Нетаньяху теряет власть с фразой: "Мы свергнем это опасное правительство!"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил своим сторонникам, что не оставит политику, несмотря на то, что покинет кабинет премьер-министра. Он намерен остаться лидером оппозиции, главой «Ликуда» и кандидатом партии на пост премьер-министра на следующих выборах, пишет The Jerusalem Post.

В своей речи Нетаньяху сказал своим сторонникам, что они должны держать голову высоко поднятой, несмотря на потерю власти, и подчеркнул, что выступает от имени миллионов избирателей «Ликуда» и его партий-сателлитов, напомнив о достижениях своего уходящего правительства, в том числе перевод посольства США в Иерусалим.

«Я буду вести вас в ежедневной борьбе с этим опасным левым правительством, чтобы свергнуть его, и с Божьей помощью это произойдет гораздо быстрее, чем вы думаете», сказал Нетаньяху.