Лучший матч Евро-2020: пять голов в матче Нидерланды – Украины
В третий день Евро-2020 вновь были сыграны три матча.
Украшением дня стала игра в Амстердаме, где сборная Нидерландов принимала Украину. Со счетом 3:2 победили голландцы.
Все голы были забиты во втором тайме. Вийналдум открыл счет на 52-й минуте. Вегхорст упрочил преимущество хозяев – 2:0. Однако украинцам удалось неожиданно сравнять счет благодаря голам Ярмоленко и Яремчука на 75-й и 79-й минутах. И все же Нидерланды одержали заслуженную победу: решающий гол на 85-й минуте забил Дамфрис.
В этой же группе Австрия в Бухаресте со счетом 3:1 обыграла дебютантов больших турниров – Северную Македонию. На 18-й минуте Лайнер вывел австрийцев вперед. На 28-й минуте Пандев забил первый гол македонцев на чемпионатах Европы. Но Австрия была сильнее, и во втором тайме забила нужные голы – Грегорич на 78-й минуте и Арнаутович на 89-й довели счет до 3:1.
Матчи 2-го тура в группе «С» состоятся 17 июня: Украина сыграет в Бухаресте с Северной Македонией, а Нидерланды в Амстердаме в матче лидеров примет Австрию.
Ну а начинался воскресный день матчем между Англией и Хорватией. В Лондоне на стадионе «Уэмбли» англичане оказались сильнее - 1:0. Стерлинг на 57-й минуте забил важнейший для британцев мяч.
Эти команды выступают в группе «D». В понедельник здесь сыграют Шотландия с Чехией. Матч состоится в Глазго и начнется в 17:00 по бакинскому времени.
Также состоятся два матча в группе «E»: Польша – Словакия (20:00, Санкт-Петербург) и Испания – Швеция (23:00, Севилья).