Китайский министр обратился к Конференции по разоружению ООН и подтвердил, что «одностороннее запугивание со стороны США» находится у истоков иранской атомной программы. Шеф дипломатии Китая заверил, что стороны соглашения с Ираном в 2015 году «должны удвоить дипломатические усилия в целях возвращения к соглашению».

Срединная империя, как часто называют Китай, все чаще дает о себе знать как о крупном мировом игроке. И это связано не только с торговыми войнами с США, но и с другими глобальными вопросами. В минувшую пятницу министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и Россию уменьшить свой ядерный потенциал. Этот призыв прозвучал за несколько дней до саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Как сообщал haqqin.az, тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из соглашения с Ираном в 2018 году. И сейчас исламское государство, по разведданным американцев, продолжает наращивать свои технологические возможности для создания собственного ядерного оружия.

Американцы не оставили без внимания слова руководителя китайского внешнеполитического ведомства. Посол США при Конференции ООН по разоружению Роберт Вуд в ответ призвал Китай к переговорам на тему снижения риска и стратегической стабильности.

Напомним, что в последнее время и США, и Россия вышли из соглашения о сокращении количества ракет средней дальности.

Администрация Трампа, в свою очередь, не осуществляла никаких действий в целях продления договора о сокращении стратегических вооружений (на Западе называемом New START), однако недавно такое соглашение продлила на пять лет администрация президента Джо Байдена.

Напомним, что Трамп хотел выторговать новое соглашение о сокращении ядерных вооружений, одной из сторон которого был бы и Китай. Однако Пекин отверг такую возможность, указывая на то, что арсенал ядерного оружия Поднебесной значительно меньше, чем у Соединенных Штатов и России.

Новая инициатива КНР перед важной встречей в верхах лидеров двух ядерных держав — США и Российской Федерации может внести новую ноту в диалог Байдена и Путина.

Председатель Си Цзиньпин, понятно, не захочет оставаться вне игры двух ядерных «боксеров». Заявление министра Ван И прозвучало очень вовремя. Восточная дипломатия тем и известна, что умеет выждать момент и произвести, образно говоря, неожиданный удар. По всем правилам восточных единоборств.

Явно, что такое предложение Китая вряд ли будет проигнорировано тяжеловесами США и России во время разговора в Женеве.

Правда, не факт, что широкая общественность сможет об этом узнать сразу после их встречи. Но тем не менее haqqin.az проинформирует своих читателей об этом.