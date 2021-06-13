Власти Петербурга анонсировали новые ограничения из-за коронавируса

Власти Петербурга анонсировали введение новых ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, с 17 июня будет приостановлено проведение развлекательных мероприятий на объектах общепита, работа детских комнат в ресторанах и кафе, а также работа фуд-кортов. Наполняемость залов кинотеатров уменьшат до 50 процентов. Кроме того, в торговых центрах города будет запрещена работа объектов развлечения и досуга, за исключением аквапарков, океанариумов, кинотеатров и фитнес-залов.