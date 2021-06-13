В своей авторской телепередаче на Real TV Миршахин Агаев затронул одну из основополагающих проблем механизма функционирования СМИ - отсутствие нового и отвечающего требованиям сегодняшнего дня закона о средствах массовой информации, который регулировал бы и деятельность социальных медиа. Правовой вакуум обусловил появление большого количества экстремистских интернет-ресурсов.

«В социальных сетях активно тиражируется необоснованная и неподтвержденная информация. Новоиспеченные контенты, которых с большой натяжкой можно назвать СМИ, бросают вызов государству и предпринимают шаги по очернению национальной и политической элиты. Правоохранительные органы должны быть более бдительны и принципиальны. Речь не о сбежавших из страны политических провокаторах, с которыми и так все ясно. Предположим, что их пока невозможно привлечь к ответственности. Но, что мешает привлечь к ответственности тех, кто клевещет и оскорбляет, находясь в пределах Азербайджана?» - задался вопросом тележурналист.

Миршахин Агаев отметил, что недавно один из авторов инсинуаций в информационном пространстве, политэмигрант Гурбан Мамедов появился в эфире интернет-студии Laf TV с обращением о досрочных президентских выборах в Азербайджане. «Кто затянул Гурбана Мамедова в эфирное пространство страны?» – задается справедливым вопросом тележурналист.

«Гурбану Мамедову вопросы должен задавать следователь. Но у меня вопросы к таким ресурсам, как Reaksiya TV, Xural TV, Bumeranq TV и др. Все эти интернет-каналы пытаются очернить имидж доблестной азербайджанской армии. Куда смотрят правоохранительные органы? Как могло произойти такое, чтобы в национальном эфире появлялись находящиеся в розыске государственные преступники?» - вопросил Миршахин Агаев, подчеркнув, что в эфире вышеупомянутых интернет-каналов открыто заявляют о пытках и насилиях со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Тележурналист также отметил, что когда какой-то совестливый зритель призывает их образумиться и напоминает об исторической победе в Карабахе, то в ответ сыплется шквал оскорблений. В условиях подобного морального террора совестливые люди опасаются высказывать объективную точку зрения.

Затем тележурналист представил на конкретных примерах оскорбительные выпады оппозиционеров и обращенный против пользователей фейсбука моральный террор. «Это скооперированная с армянскими реваншистами предательская сила», - подытожил журналист.

Миршахин Агаев добавил, что новорожденное Агентство по развитию медиа обязано скрупулезно изучить свои полномочия, осознать ответственность и расчистить информационное поле от квазимедийных структур.

«Наряду с этим правительство обязано обратить внимание на вакханалию и произвол, охватившие соцсети, в частности Youtube, Wikipedia и Facebook, разработать теоретическую основу и перейти к активным действиям для ограничения пространства подстрекательских сил, направивших всю мощь своей информационно-провокационной деятельности против Азербайджана», - заключил тележурналист, остановив свое внимание на опыте Китая, Турции и России в области регулирования деятельности соцсетей.