Пьяный водитель Range-Rover устроил кровавую ночь в Новханы

Согласно информации, за рулем внедорожника с госномерами 10-CO-002 находился Эльшад Магерам оглу Кербалаев. Сначала водитель совершил наезд на пешехода вблизи отеля Spring и попытался скрыться с места происшествия.

На трассе Новханы-Сумгаит водитель внедорожника Range-Rover устроил ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Затем Range-Rover на большой скорости врезался в автомобиль марки Damas. Удар был такой силы, что находившиеся в автомобиле Damas трое пассажиров скончались на месте.

Водитель внедорожника был задержан полицией. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сообщается, что Эльшад Кербалаев является зятем руководителя ООО Qurtuluş-93 Магеррама Агаева.